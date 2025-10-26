Hassa ilçe merkezinde sayıları 10’u bulan ve grup halinde gezen başıboş köpekler, sokakları mesken tutmuş durumda. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan sokak köpekleri, grup halinde gezdikleri esnada vatandaş tarafından cep telefonuyla tek tek görüntülendi. Öte yandan, kent merkezinde bir köpeğin çocuğu kovalayarak korku yaşattığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge sakinleri, kendilerini tedirgin eden sokak köpekleri için çözüm bekliyorlar.



Köpeklerin bölge halkına sık sık korku dolu anlar yaşattığını ifade eden Sefa Akarsu, "Kameradan baktığımızda çocuğu köpekler kovalıyordu. Hemen arkadaşım çıktı, taş attı ve köpek oradan uzaklaştı. Video çektik, paylaşımlar yaptık ama üstüne gidilmiyor. Belediyeye toplanması için şikayetlerde bulunuyoruz. Geçen bir tane bebekli kadına da saldırdılar" dedi.



Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anı anlatan Bestami Can Karahanlı, "Arkadaşımla çalışıyorduk, çocuğun ağlama sesi geldi. Köpek çocuğu kovaladı, ben de buradan kovaladım. Ardından köpek, çocuğun peşini bıraktı" ifadelerini kullandı.