Başika Türk Üssü resmen Irak hükümetine devredildi. Hakan Fidan'ın tarihe geçecek siyasi manevrasını Ardan Zentürk yorumladı

Gazeteci Ardan Zentürk’ün gündeminde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderlik ettiği Türk heyetinin bundan yaklaşık 2,5 ay önce gerçekleştirdiği Erbil ve Bağdat ziyareti vardı.

Irak’ta belirli bir mutabakatı sağlanmasının, özellikle de PKK ile mücadele veya uluslararası terörizmle mücadelede ortak anlayış birliği gibi bir zemini her zaman ama her zaman Amerika'nın büyük etkisi altında ama bir yandan da İran da dengelerini çok korumayla ünlü Irak hükümetiyle çok sağlam bir ilişki kurulmasının dikkat çekici olduğunu belirterek sözlerine başlayan Zentürk, yapılan görüşmeleri “tarihi kimlik taşıyor” diye nitelendirdi.

Irak’ta gerçekleştirilen “mini güvenlik zirvesine” Dışişleri Bakanı Fidan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun da katıldığını belirten Zentürk, Irak hükümetinden ise Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Savunma Bakanı Muhammet Rıza El-Abbasi’nin görüşmelere katıldığını söyledi.

Zentürk, iki ülke arasında yapılan görüşmelerin en önemli hatta tarihi bir sonucu olarak gördüğü “Askeri Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” hakkında önemli bilgileri takipçileriyle paylaştı.

IRAK'TA TÜRK VARLIĞI RESMEN KABUL EDİLDİ

İmzalanan metnin önemi hakkında “İlk defa Bağdat yönetimi Türk askeri varlığının kendi topraklarında bir anlaşma bir mutabakatla var olduğunu kabul ediyor. Bu çok önemli ama biz de şöyle bir manevra yapıyoruz: Başika’daki Türk askeri üssü resmi olarak Irak'a devrediliyor fakat o üst, Türkiye-Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi haline dönüşüyor. Kağıt üstünde Irak ordusuna devredilmiş, fakat Türkiye-Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi adını almış bir Başika Üssü” yorumunda bulundu.

İmzalanan mutabakat zaptına göre Başika Üssü’nde bir Iraklı, bir de Türk komutan bulunacak ve bunlar sadece kendi ekiplerinden sorumlu tutulacak. Gerek istihbarat gerek terörle mücadele ve ortak savunma konusunda bu Irak ve Türk askeri birlikleri birlikte hareket edebilecekler.

Mutabakat zaptı ile Bağdat yönetiminin ilk defa Türk askeri varlığının kendi topraklarında bir anlaşma, bir mutabakatla var olduğunu kabul etmiş olmasına vurgu yapan Zentürk “Bu ne demek biliyor musunuz artık ‘Başika kapatılsın”, ‘Türk askeri çıksın’ lafının sonlanması anlamına geliyor. Çünkü bu mutabakat zaptıyla beraber meşru Irak yönetimi oradaki Türk askeri varlığı onaylamış durumda. Bu çok önemli. Bunun devamları olur” diye konuştu.