Bugün siyaset yok, polemik yok, tartışma hiç yok…

Bugün çay – kahve kokulu güzel bir sonbahar pazarı.

Saat 12.00’de Ankara Kitap Fuarı’nda “Anayasa ve Yasalarla Medya” başlıklı söyleşimde medyanın ve gazetecilerin nasıl hukuki ve siyasi baskı altında olduklarını anlatacağım.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 9 Kasım 1989’da Cumhurbaşkanı görevine başladı.

1990’da Türkiye’nin ilk özel televizyonu Cem Uzan ve Ahmet Özal tarafından kuruldu.

Ankara Temsilcisi olarak kuruluşta görev aldım.

TRT tekelinin kaldırılıp özel televizyonların nasıl anayasal özgürlüğe kavuşmalarını sağlamamızı anlatacak izleyicilerimizin sorularını yanıtlayacağım.

Saat 13.00’te de okurlarımla buluşup kitaplarımı imzalayacağım.

Mustafa Kemal Atatürk diyor ki;

“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve yönlendirmede en güçlü araçtır. Basın hür değilse, o ülkede özgürlük de yoktur.”

Atatürk’ün bu sözü, sadece bir dönemin değil, bütün çağların demokrasi pusulasıdır. Bugün hâlâ bu ilkenin sınavını veriyoruz.

Winston Churchill diyor ki;

“Bir gazetenin başyazısını okumak, bazen muhalefet partilerinin tüm bildirilerini okumaktan daha öğreticidir.”

Churchill, basının devlet denetiminden değil, kamu vicdanından güç alması gerektiğini bilirdi.



Thomas Jefferson diyor ki;

“Bana hükümetsiz gazete mi, gazetesiz hükümet mi derseniz; tereddütsüz hükümetsiz gazeteyi seçerim.”

Amerikan demokrasisinin bu kurucu sözü, bugün hâlâ tüm dünyada geçerliğini koruyor.

Voltaire diyor ki;

“Fikirlerine katılmıyorum ama o fikirleri söyleme hakkını hayatım pahasına savunurum.”

Basın özgürlüğünün felsefi temeli işte bu cümlede gizli: karşıt düşünceye tahammül.



Mark Twain diyor ki;

“Gazetecilikte yalan söylemek yasaktır, siyasette serbesttir. O yüzden gazetecilik daha tehlikelidir.”

Bugün hâlâ her dürüst gazeteci bu tehlikenin içindedir; çünkü gerçeği yazmak her dönemde cesaret ister.

22. Ankara Kitap Fuarı’nda sadece kitap imzalamayacağım; birlikte gülümseyen, düşünen, özgür bir toplumun imzasını siz okurlarımla birlikte atacağız.

Yarın yine siyaset konuşuruz…

Her gün 10 yazı yazacak konu üretiyor siyasetçilerimiz.

Gazeteci tarihe tanıklık eder.

Halkın haber alma hakkı için anayasal görev yapar.

Anayasal özgürlükler ise yasalarla maalesef sınırlanmaktadır.

Medya ve basınla doğrudan/fiilen ilgili anayasa hükmü ve 17 temel mevzuat:

T.C. Anayasasında: M.25 (düşünce), M.26 (ifade), M.28 “Basın hürdür, sansür edilemez”, M.30 (matbaa güvencesi), M.31 (haberleşme) hürriyetleri yer alır.