“Basın hürdür, sansür edilemez.” hükmü elbette bana ait değil, bu cümle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının amir hükmüdür!

Bu ülkede yaşayan her bir kişi; ister yöneten ister yönetilen, ister yargılayan ister yargılanan olsun hiç fark etmez anayasanın bu amir hükmüne uymak zorundadır!

Anayasanın bu amir hükmünü sinsice ya da örtülü yol ve yöntemler ile etkisiz hale getirecek siyasi, mali ve hukuki uygulamalar son dönemlerde çok ama çok büyük bir sıklıkla ortaya çıkıyor.

Kendini tartışılamaz, politikalarını eleştirilemez kılmaya çalışan otokrasi heveslisi politikacılar daima basına yönelik iki temel stratejiye başvurur:

Kendine muhalif olan, gerçekleri dillendiren basın mensupları ve kuruluşlarını susturmak, konuşamaz bir hale getirmek.

Kendinden yana olan, gerçekleri halktan gizleyen, olayları çarpıtarak kamuoyunu aldatmayı içine sindirebilen tabir-i caizse “Pravda Gazeteciliği” yapan basın mensupları ve kuruluşlarını yaratmak ve desteklemek.

Ne yazık ki ülkemizde iktidar her iki stratejiyi de tepe tepe kullanıyor ve bu çerçevede gerçek gazetecileri ve kurumları hedefe koyup susturmaya çalışıyor.

HalkTV gazetecilerinin başına gelen son olayı da bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

Buradan tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, adli kontrolle serbest kalan Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz, Halk TV Programcısı Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile program sunucusu Seda Selek’e yanlarında olduğumuzu ve bu adaletsizliğe karşı durduğumuzu da bildirmek isterim.

Her ne kadar iktidar anayasayı takmasa da ben gene de hatırlatma babında olsun diye Anayasa hükmünü yukarıya yazdım.

Fakat tek önemli olan Anayasamızın bu açık hükmü de değildir.

Devir değişti artık halkın tek haber alma kanalı ülkedeki gazete, radyo ve televizyonlar değil dolayısı ile kendi hukuki denetiminizde olan bu basın yayın organlarını sansürlemek ya da susturmak hiçbir işe yaramayacak, halkın haber alma hakkını ve gerçeklere ulaşmasını engelleyemeyecektir!

Malum bugün internet ve internet üzerinden herkesin rahatça ulaşabildiği sosyal medya platformları var.

Zor ama gene de siz geleneksel basını yasaklayabilirsiniz ama sosyal medya ve internet yayıncılığını yasaklamanız ya da engellemeniz zaten teknik olarak hiçbir şekilde mümkün değildir.

Ülkede interneti komple kapatsanız bile artık halkın starlink gibi teknolojileri kullanarak internete ulaşmasını engelleyemezsiniz!

Bu tip eylemler sadece ve sadece iktidarın diktatörleşme arzusuna dair bir karine oluşturmaya yarar.

Gelin yol yakınken dönün, tarihe sansürcü bir iktidar diye kara bir leke olarak geçmek yerine demokrasiyi, hak ve özgürlükleri savunan bir iktidar olarak geçmeyi tercih edin.

Haaa sözümü dinlersiniz dinlemezsiniz o da sizin bileceğiniz bir iştir, eninde sonunda bu ülkede gerçekleri haykırmaktan hiçbir şekilde vaz geçmeyecek, halkın hak ve özgürlüklerini savunan ahlaklı aydın, gazeteci ve sanatçılar kırmakla tükenmeyecek kadar çoktur!

Türk Milletinin en önemli karakteri haksızlığa isyan edip karşı durmak, hak hukuk ve adaletten yana olmaktır.

Bu milleti bir kere, iki kere, üç kere kandırabilmeniz elbette mümkündür ama daima kandırabilmeniz mümkün değildir. Gün gelir devran döner adaletin kantarı sizi de tartar neticeten tarihe nasıl geçeceğiniz bizim değil sizin tercihlerinize bağlı olacaktır...