Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Erkılınç, yayımladığı mesajında, basının sağlıklı bir demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olduğunu kaydetti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ve medeniyetin inşasında basının hayati görev üstlendiğini vurgulayan Erkılınç, evrensel meslek ilkelerine sadakatle bağlı, hukuki değerler temelinde kişilik haklarına saygıyı önceleyen gazetecilerin, mesleğin saygınlığını artırıp medyaya güveni güçlendirdiğini ve demokrasinin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Teknolojik gelişmelerin medyaya olan etkilerini değerlendiren Erkılınç, son 20 yılda iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu gazetecilerin haber kaynaklarına erişimi, içerik üretimi ve kitlelere aktarımının kolaylaştığını ifade etti.

Basın İlan Kurumu'nun her konuda Türk basınının yanında olduğunun altını çizen Erkılınç, şunları kaydetti:

"Basın İlan Kurumu olarak paydaş kurumlarımızla iş birliği içinde Türk basınının yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iktisadi yönden güçlendirilmesine yönelik her türlü adımı atmaya, basın çalışanlarının hak arayışında yanlarında durmaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, resmi ilan ve reklamların objektif kriterler gözetilerek tarafsız şekilde dağıtılmasına dair kararlılığımızı koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz demeden görevlerini fedakarca yerine getiren, hakikatin peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."