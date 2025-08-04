Basın İlan Kurumu'ndan Mersin'deki gazetelere yönelik açıklama

Basın İlan Kurumu'nun açıklaması şu şekilde:

Kurumumuzca, Basın İlan Kurumu'ndan Mersin genelindeki süreli yayınlarımızın 20-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerinin ardından hazırlanan Kontrol Kurulu Raporları doğrultusunda 8 gazete hakkında alınan resmî ilan durdurma kararına ilişkin kimi çevrelerce üretilen kasıtlı, art niyetli ve temelsiz suçlamalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Görev alanımızda bulunan tüm süreli yayınlar, 195 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 53 ve Geçici 9’uncu maddeleri; bu maddelere dayanılarak kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 2 ve 4’üncü maddeleriyle 92 ila 106’ncı maddelerine göre denetlenmektedir.

Kurumumuzun varlık sebebi; resmî ilan ve reklamların süreli yayınlara adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlamanın yanında kamunun her türlü hak ve menfaatini korumak, amaçlandığı üzere kamuya ait ilan ve reklamları muhataplarına ulaştırmak ve yayıncılık faaliyetinin yerine getirildiğinden emin olmaktır.

Tüm illerde olduğu gibi, Mersin merkez ve ilçelerinde Kurumumuza bağlı 16 gazete ile 3 internet haber sitesi belirli bir takvim içinde rutin denetimlerden geçmiştir. Bu yayınlarımızın tamamı, yapılacak denetimlerden 6 gün önce, 14 Mayıs 2025 tarihinde bilgilendirilmiştir.

Mersin il merkezinde yayımlanan 8 gazetenin idari denetimleri ve 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılan bayi denetimlerinin ardından hazırlanan Kontrol Kurulu Raporunda şu tespitlere yer verilmiştir:

5 gazetenin 29 Mayıs 2025 tarihli nüshalarını dağıtım firmasına hiç ulaştırmadığı, dağıtım firması tarafından son nokta satış bayilerine dair düzenlenen resmî belgede bu 5 gazeteye ait hiçbir bilgiye yer verilmediği,

3 gazetenin ise 800, 350 ve 300 adet nüshasını dağıtım firmasına ulaştırdığı ancak 2 gazetenin sadece 27 adet nüshasının bayilere dağıtılmak üzere hazırlandığı, diğer 1 gazetenin ise tüm nüshalarının depoya kaldırıldığı, dağıtım firması tarafından son nokta satış bayilerine dair düzenlenen resmî belgede bu 3 gazeteye ait hiçbir bilgiye yer verilmediği

görülmüştür.

Özetle; Mersin merkezdeki gazetelerimizin en az 200’er adedi bayiler aracılığıyla olmak üzere günlük asgari 400’er adet satış yapmaları gerekirken, mevzuatımızın dağıtım ve satışla ilgili maddelerini ihlal ettikleri tutanak altına alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, 13 Haziran 2025 tarihine kadar yapılan tespitleri değiştirecek yeni bilgi ve belge sunulmaması üzerine Mersin’deki 8 gazetenin resmî ilan yayımlama hakkını sorunlar giderilinceye kadar askıya almıştır. Halihazırda bazı gazetelerimiz tespit edilen ihlalleri giderdiklerine dair resmî beyanda bulunmamışlardır.

Buna karşın; aynı tarihlerde ilçelerde denetlemesi yapılan 8 gazetemizin resmî ilan yayımlama haklarının devam etmesi, Kurumumuzun denetimlerde adil ve şeffaf bir yaklaşımla hareket ettiğinin göstergesidir.

Kurumumuzu derinden üzen bu acı tablo karşısında almak zorunda kaldığımız kararlar, asla keyfiyet unsuru taşımadığı gibi 195 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatımızın üzerimize yüklediği kaçınılmaz bir görevdir.

Kurumumuzun süreli yayınları denetleme görevini ifa ederken tek muhatabı; 64 yıldır olduğu gibi Türk basınının kendisidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.