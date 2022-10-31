Şenol Güneş'ten Rosier'e özel görev. Antrenmanda tebliğ etti

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrası yapılan ilk idmanda Valentin Rosier ile özel görüştü.

Galatasaray derbisi için yapılan ilk idmanın başında Valentin Rosier ile sahada buluşan Şenol Güneş, bir süre boyunca oyuncusuyla yakından ilgilendi ve görüşlerini aldı.

Rosier, Ümraniyespor maçının devre arasında oyundan alınmıştı. Şenol Güneş ise basın toplantısında bunun nedeni olarak oyuncusunun yorgunluğunu gösterdi.

Güneş ile Rosier'in bu konu hakkında görüştüğü öne sürüldü.