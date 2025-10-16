Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği öne sürülmüştü. Aktaş bu kapsamda 18 Nisan’da tutuklanmıştı.

‘Etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanıp iki kez ifade veren Aktaş, 4 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos’ta da bu tedbir kararı kaldırıldı.

KAYYUM HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ

İş insanı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suç örgütü soruşturması kapsamında, 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturma çerçevesinde alınan bu kararın ardından, konuya ilişkin haberlere erişim kısıtlaması getirildi.

Söz konusu erişim engeli, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi gereğince uygulandı. Yetkili makamlar, bu kararın “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” amacıyla alındığını belirtti.