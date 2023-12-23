Başına bir iş geldi sanılan adam meğer evinde uyuyormuş

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Yadigar Sokak'ta yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nihat Ataoğlu'nu (59) telefonla arayan akrabaları kendisine ulaşamayınca endişelendi.

Telefonun kapalı olması nedeniyle başına bir şey gelmiş olmasından korkan yakınları, Afyonkarahisar'dan 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kapı zilinin çalındığı halde kapı açılmayınca harekete geçti. Binanın 3 katının balkonuna merdivenle ulaşan ekipler içeri girdi. Etrafta yapılan arama sonucu yatakta uyuduğu görülen Ataoğlu, karşısında ekipleri görünce evde yangının çıktığını zannederek korktu.

Olayın kendisine anlatılmasıyla durumun farkına varan Ataoğlu'nun şarjının bittiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince sağlık kontrolleri yapılan Ataoğlu'nda herhangi bir rahatsızlık olmadığı tespit edildi. Durumdan akrabalar bilgilendirilince ekipler bölgeden ayrıldı.