Başına buz kütlesi düşen genç kız yaralandı

Kaynak: İHA
Başına buz kütlesi düşen genç kız yaralandı

Hakkari'de bir binanın 4. katından genç kızın başına buz kütlesi düştü. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de bir binanın 4. katından başına buz kütlesi düşen genç kız hastanelik oldu. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir binanın 4. katından düşen buz kütlesi, 17 yaşındaki Büşra T.'nin başına isabet etti. Talihsiz genç kız, aldığı darbe sonucu yere yığıldı.

Genç kız, çevredeki vatandaşların hızla müdahale etmesiyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı ilk müdahalede, başında büyük bir çatlak oluştuğu ve dikiş atılması gerektiği belirlendi. Genç kızın tedavisi sürüyor. Olayın ardından genç kızın ailesi, kızlarının ağır yaralanmasına sebep olan buz kütlesinin düştüğü bina sahibinden şikayetçi olacaklarını açıkladı. Aile, gerekli önlemler alınmadığı için yaşanan bu olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar ise kış aylarında çatılardan sarkan buz kütlelerine karşı yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ederek, benzer olayların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

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