Başına gelmeyen kalmadı: Tam 37 ameliyat geçirdi ama iyileşemedi

Adana'da yaşayan Özlem Arat isimli vatandaş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti ve kemik erimesi teşhisi kondu. Henüz 49 yaşında ve tam 37 ameliyat geçirdi fakat sağlığına kavuşamadı üstelik durum daha kötüye gitti.

"ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Özlem Arat, neredeyse yaşı kadar ameliyat geçirdi. 17 yıl önce Ahmet Arat ile tanıştı ve evlenmeye karar verdi. Daha nişanlıyken ağrıları başladı. Hastaneye gitti tedavi olmaya başladı fakat ağrıları bitmek bilmedi. Bu sefer ağrılı tedavi sürecine hamile olduğu için bebeğe zarar gelmesin diye ara verdi. Rahatsızlığından dolayı ilk bebeği 6 aylık 10 günlükken dünyaya geldi. Bu da yetmezmiş gibi çocuğu da dünyaya hasta geldi. Asen ismini verdiği kızı doğuştan kalbi delik, akciğer rahatsızlığı ve yürüme problemi olduğu öğrenildi. İkisi de tedavisine devam ederken Özlem Arat ikinci bebeğine hamile kaldı. Doğumdan sonra ağrıları daha fazla arttı ve ameliyat olması söylendi.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Seyhan Uygulama Merkezi'nde Ortopedi Uzmanı Dr. M.F.U. tarafından muayene edildi. Doktor hastalığının oldukça ilerlediğini kalçasına protez takılmasını söyledi. Ameliyat olduktan sonra sadece 2 ay rahat yaşayabildi sonrasında yine tekrarladı. Bu durumu gören ağabeyi Arat'ı başka hastaneye götürmeye karar verdi. Gittiği doktor protezin mesane bölgesinde olduğu ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Genç kadın, Adana'da Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne giderek burada film çektirdiğinde kalçaya takılan protezin mesanede olduğunu öğrendi.

Doktorlar Arat'ı ameliyata aldı ve protezi mesaneden çıkartıp kalçaya taktı. Ancak iddiaya göre protez yanlış takıldı. Yanlış takılmasından dolayı vücutta kemikler iltihaplandığı ve zarar görüldüğü belirtildi. Özlem Arat, vücudunun boyun, bacak ve kol gibi bölgelerinden 38 kez ameliyat geçirdi ve bir ayağı diğerinden 7 santim kısaldı. Hastalığından ötürü özel ayakkabı ve terlik giyerek hayatına devam ediyor ve artık yatağa mahkum.

"AİLEM BİLE YANIMDA DEĞİL"

Çok fazla ameliyat olduğu için artık dayanacak gücünün olmadığını söyleyen Arat, "Kötüye gidiyorum. Çocuklarım okula gidemiyor, eşim işi bırakmak zorunda kaldı. Kalçamdaki protez çıktı ve dışarıdan görünüyor. Şu an tamamen yatağa bağlı yaşıyorum. Kalçamdaki kemiklerin çürümesi nedeniyle protez takılması gerekiyor dediler, protezi yanlış taktılar. Benim ayaklarım şişti ve kendi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Artık gücüm yok, yataktan kalkmıyorum. Ailem bile yanımda değil, sana bakamayız diyorlar” ifadelerini kullandı.



