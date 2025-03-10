Başına gelmeyen kalmamıştı! Şakir Paşa Ailesi’nin yeni bölümü geceye damga vurdu

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Başına gelmeyen kalmamıştı! Şakir Paşa Ailesi’nin yeni bölümü geceye damga vurdu

Geçtiğimiz gün tüm bölümleri yayından kaldırılan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ın yeni bölümü dün akşam ekranlarda yayınlandı. İsmet’in gelini Aniesi’ye söylediği sözler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

Now TV'nin olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi’nin son bölümü heyecanı artırırken Aniesi, Paşa’yı zorlamaya devam ediyor. Rozali'nin Şakir Paşa’yı tüm ailesinin önünde rezil etme karar alması ise dizide heyecan yarattı.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şakir ile Cevat’ın karısı Aniesi'nin birlikte olduğuna inanmak istemeyen İsmet Hanım durumu kabullenemedi.

İsmet gelini ile konuşmaya odasına girdi. Kocasıyla arasındaki olayı öğrendikten sonra Aniesi’nin o evden taşınmasını iple çektiğini söylerken “Ben aptal değilim. Bu evdeki hiç kimse aptal değil. Herkes senin ne yapmaya çalıştığının farkında Cevat da anlayacak çok yakında" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU

Diğer yandan sosyal medyada ise en çok paylaşılan an İsmet'in Aniesi'ye ile konuştuğu anlar oldu. İsmet'in "Zevk günahları birlikte işlenir, bedelini yalnızca kadınlar öder. Sonunda sen mahvolursun o değil" sözü sosyal medyaya damga vurdu.

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