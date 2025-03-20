Başına Konan Talih Kuşu

Türk futbolunda büyük transfer fiyaskolarının olduğu kadar tam 12'den vuran transferler de oluyor. Bunların başında Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen var. Nijeryalı dünya yıldızı 100 milyon Euroluk satın alma bedeliyle ülkemize gelen en pahalı oyuncu oldu. Sonra bu rakam 75 milyon Euro'ya düşse de Osimhen'in en pahalı isim olduğu gerçeğini değiştirmedi.

Osimhen'in Galatasaray'a etkisi bambaşka oldu. Kimse böyle büyük bir oyuncunun 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranmasını beklemezdi. Ancak Nijeryalı futbolcu her maçta performans ve golleri dışında saha içindeki hırsı ile taraftarın sevgilisi oldu. Mauro Icardi'nin iki şampiyonluk getiren "Aşkın olayım" performansının ardından kimsenin sezona böyle bir damga vuracağını düşünmemiştim. En azından yakın zamanda. Osimhen Galatasaray'ı bir çok kez ipten alırken onun olmadığını düşünürsek sarı kırmızılıların ilk 4'e bile girmesi zor olurdu.

Evet sahada atılan goller ve etkili oyun bir yana Osimhen sanki yıllardır Galatasaray forması giymiş, bu topraklarda senelerini harcamış gibi görünüyor. Sarı kırmızılı takımın Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Osimhen üç golüyle ilk hat-trick'ini yapmış oldu. Ancak dikkat çeken olay, Nijeryalı dünya yıldızının röportaj verirken yanına ağlayarak gelen küçük bir Galatasaray taraftarına eşofmanını vererek onu dünyanın en mutlu insanı yaptı. Kiralık olarak geldiği bir takımda aidiyet duygusunu bu kadar yüksek gösterebilen ender futbolculardan biri. Osimhen'in yaptığı açıklama ile bu seneki şampiyonluğu şahsi meselesi olarak görmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bu kadar ün, yetenek ve paraya rağmen kaybetmediği insanlığı ve mütevaziliği ile gönülleri fetheden Osimhen kibirden eser olmayan karakteri ve altın gibi kalbiyle bir bir yıldız gibi parlıyor. "Yıldız" kavramının içini sadece sahada değil saha dışında da dolduruyor. Galatasaray tarihi bir hamle yaparak 75 milyon Euro piyasa değeri olan Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Nijeryalı isim ise takımına sadece 5. yıldızı getirmek için odaklandığını ve transferini düşünmediğini söylüyor. Böyle bir yeteneği sadece Galatasaray değil Paris Saint Germain, Juventus, Barcelona ve Mancester United gibi dev takımlar da istiyor. Son yıllarda futbola "para" farkıyla giren Arabistan takımları da peşinde. Kariyer mi para mı tarafında Arabistan oyuncular için büyük imkanlar sunuyor ancak Osimhen'in dev teklifler karşısında Avrupa'da kalacağını düşünüyorum.

Burada Osimhen'in vereceği karar çok önemli. Henüz 26 yaşında parlak bir kariyerle devam etmesi muhtemel. Futbol hayatını İstanbul'da sürdürmek ister mi? Galatasaray taraftarının onu çok sevmesi ve her maç bağrına basması onu ülkemizde tutar mı? Çok sevilmenin Osimhen'i mutlu ettiği kesin ancak günümüz futbolunda paranın da bir o kadar etkili olduğu malum. Yıldız oyuncu için çılgın rakamlar ortada dolaşıyor. Bolca sevgi ve elbette yıllık maaş bedeli Osimhen'i İstanbul'da tutmaya yetecek mi dokuz maç sonra göreceğiz.

Ancak gitse de kalsa da Victor Osimhen silinmez izler bıraktı. Attığı goller ve gösterdiği performansla beraber saha dışında da nasıl iyi insan olunur onun dersini verdi. Ben bir futbolsever olarak öyle bir oyuncuyu izlemenin keyfini yaşıyorum. Belki de son maçlarında görüyoruz onu Galatasaray formasıyla. Böyle üst düzey bir oyuncuyu uzun süre göremeyebilir Türk futbolu. Ne olursa olsun bize yaşattığı futbol zevki bambaşka. Piyasa değerinin yüksekliği ve pahalı bir oyuncu olması hep ön planda. Şunu da söylememiz gerekebilir, Osimhen'in bonservisi için 75 milyon Euro ödeyebilirsiniz bunun maddi bir bedeli var ancak karakteri paha biçilmez...