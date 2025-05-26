Başına talih kuşu kondu: Bulduğu şey sayesinde 5 milyon TL kazandı

Avustralya'nın Batı kesiminde bulunan Kalgoorlie altın madeni yakınlarında gerçekleşen olayda, Mahoney, metal dedektörüyle sadece kısa bir süre arama yaptıktan sonra 20 ons ağırlığında, değeri yaklaşık 130 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL) olan bir külçe altın buldu.

Keşfini TikTok hesabında paylaşan Mahoney, "Şu an yerde 130 bin dolar var" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaştı. Külçeyi "Devasa, kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta" sözleriyle tanımlayan Mahoney, Avustralya altınının karakteristik özelliklerine dikkat çekti.

Daha Önce de Nadir Altınlar Bulmuştu

Tyler Mahoney, altın keşifleriyle aslında tanınan bir isim. Geçtiğimiz yıl yine metal dedektörü kullanarak 35 bin dolar ve 10 bin dolar değerinde iki farklı külçe altın daha bulmuştu. Ancak onun en dikkat çeken buluşu, "İnka külçesi" olarak bilinen, nadide bir kristal yapıdaki altındı. Yüzde 92 oranında saf olan ve piramit şekliyle dikkat çeken bu külçeyi "Hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir parça" olarak tanımladı.

Sosyal medyada 22 bin takipçiye sahip olan Mahoney, İnka külçesi için, "Bu dünyanın en nadir altın külçelerinden biri. Elimde tuttuğum anda ne kadar özel olduğunu anladım. Bir daha böyle bir şeye sahip olamam. Bu işten geçimimi sağlıyorum ama bu parça başka bir seviyede" ifadelerini kullandı.

Mahoney, ülkesinin neredeyse her eyaletinde altın bulunduğunu, özellikle Batı Avustralya, Victoria ve Queensland'in en büyük üreticiler olduğunu belirtti. Yaptığı keşiflerle adından söz ettiren genç kadın, altın avcılığına tutkuyla bağlı olduğunu ve bu maceranın kendisi için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı.