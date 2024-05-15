Başına vur ağzından lokmasını al deyimi ne anlama geliyor?

Başına vur ağzından lokmasını al deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Uysal ve sessiz kimseleri tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Kişinin ne kadar mazlum olduğunu, başına gelen her şeye nasıl boyun eğip kabullendiğini ifade etmek amacıyla kullanılır.

Birinin yaşamış olduğu her şeyi çabuk sindirmesi, kötü olaylarda bile başına gelen şeyleri çabuk kabullenmesi durumunu anlatır.

BAŞINA VUR AĞZINDAN LOKMASINI AL DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O kadar gariban bir kızdı ki ne yaşarsa yaşasın hep gülümser kimseyi kırmazdı, başına vur lokmasını al öyle biriydi."