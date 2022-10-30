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Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   

Adana’nın Kozan ilçesinde silahla başından vurulan gencin ilk müdahalesinin ardından yakınlarına “Görüşürüz, kendinize iyi bakın” diyerek el sallaması dikkat çekti. 

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 22:01
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Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   

Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
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İddialara göre, Mahmutlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.A. isimli kişi Seyhan A.'nın (19) yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Çıkan tartışmada Seyhan A. kafasından yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralı Seyhan. A. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen Seyhan A.'nın ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, “Görüşürüz, kendinize iyi bakın” demesi dikkat çekti. Polis hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. 


                                         

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