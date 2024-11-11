Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Ümit Uysal'dan oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde 8 Kasım'da korkunç bir olaya sahne olmuştu.

CHP'li Muratpaşa Belediyesinin Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı'nın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

OLAYI DUYAN CHP'LİLER HASTANEYE KOŞTU

Genci kanlar içerisinde gören yakınları kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

Bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan E.U., ameliyata alındı.

Olayı duyan CHP parti yöneticileri ve belediye personelleri hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı.

Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti. Toplantı için İstanbul'a giden Başkan Uysal ise haberi alır almaz ilk uçakla Antalya'ya dönmüştü.

Yaşamına son vermek istediği tespit edilen E. U., ameliyat sonrası 72 saatlik yoğun bakım sürecinin ardından iyi haber, babası Ümit Uysal’dan geldi.

Sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Uysal, “Oğlumun sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.