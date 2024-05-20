Başını ağrıtmak deyimi ne anlama geliyor?

Başını ağrıtmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bireyin diğerlerine rahatsızlık veya sıkıntı vermek, onları zor durumda bırakmak anlamında kullanılır.

Özellikle bir kişinin istenmeyen bir şekilde diğerlerinin hayatına müdahale etmesi veya onlara zorluk çıkarması durumunda bu ifadeye başvurulur.

Örneğin, "Onunla iş yapmak gerçekten başımı ağrıtıyor" şeklindeki ifade, ilgili kişiyle iş yapmanın zor ve sıkıntılı olduğunu belirtir. Ayrıca, bu tabir bazen bir kişinin kendi sorunları yüzünden diğerlerini endişelendirmesi veya rahatsız etmesi durumunda da kullanılabilir.

BAŞINI AĞRITMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Seninle ders çalışmak başımı ağrıtıyor, ben artık uğraşmak istemiyorum"