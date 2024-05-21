Başını kaldırıma vuran kasksız sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Başını kaldırıma vuran kasksız sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Berkay Gökgürler hayatını kaybetti.

Kaza, Gökgürler'in Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, önündeki kamyoneti sollamaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Gökgürler, kontrolden çıkan motosikletten savrularak başını kaldırım taşına çarptı. Motosiklet ise metrelerce ileriye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gökgürler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili yapılan incelemelerde, genç sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kaza anında kask takmadığı ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmaları tamamlandıktan sonra, Gökgürler'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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