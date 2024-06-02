Başını yakmak deyimi ne anlama geliyor?

Başını yakmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konuda kişinin hem başkalarını hem de kendini, gereksiz bir şekilde ağır zarara sokması veya zorlu bir duruma girdirmesi anlamında kullanılan bir deyimdir.

Yaşanması beklenen ağır bir durumu bile isteye girme halini anlatmak amacını da taşır.

"... olursa başını yakarsın" gibi örneklerle kötü bir şeyin yapılması halinde kişinin zor bir durumla karşılaşacağını ifade eder.

BAŞINI YAKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Arkadaş çevreni yanlış seçerek başını yakmaya mı çalışıyorsun?"

"Demedi deme, böyle vurdumduymaz ve ilgisiz biriyle evlilik yaparsın başını yakmış olursun."