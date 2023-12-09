Başınız sağ olsun nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’na göre başınız sağ olsun ayrı mı bitişik mi yazılır?

Halk arasında pek çok söz sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘başınız sağ olsun’ sözüdür. ‘Başınız sağ olsun’ sözünde ‘sağ olsun’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, başınız sağ olsun nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’na göre başınız sağ olsun ayrı mı bitişik mi yazılır?

KAYNAK: Haber Merkezi
Başınız sağ olsun nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’na göre başınız sağ olsun ayrı mı bitişik mi yazılır?

Ölen kişinin yakınlarına söylenen ‘başınız sağ olsun’ sözü başsağlığı paylaşmak için söylenir. Sözü kullanan kişiler de Türk Dil Kurumu’na göre ‘başınız sağ olsun’un nasıl yazıldığını araştırıyor. Peki, başınız sağ olsun nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’na göre başınız sağ olsun ayrı mı bitişik mi yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ‘BAŞINIZ SAĞ OLSUN’ NASIL YAZILIR?

Başınız sağolsun şeklinde değil, ayrı olarak yazılması gerekir. Sözün en fazla hata yapılan kısmı ise "sağ olsun" bölümüdür. TDK "Sağ olsun" sözcüğünün ayrı olarak yazılması gerektiğini kabul etmiştir.

Başınız sağ olsun TDK tarafından belirlenen kurallara göre ayrı yazılması gereken bir sözdür. Özellikle sağ ol kelimesinin bitişik yazılması bir yazım yanlışı olarak kabul edilir. Bu tür doğru kullanımlara Türk Dil Kurumunun resmi web sitesinden ulaşılabilir. Örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir:

- Başın sağolsun (Yanlış kullanım)

- Başın sağ olsun (Doğru kullanım)

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