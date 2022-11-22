﻿Cep telefonunuzu başınızı öne eğerek kullanmayın

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, boyun fıtığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Akyüz, “Başımızın boynumuz üzerindeki ağırlığı 5 kilogramken, öne doğru eğdiğimiz zaman yaklaşık 20-25 kilograma kadar ağırlık oluyor, bu da boynumuzda ciddi bir travma ve boyun fıtığı riski ortaya çıkartıyor” diyerek, çarpıcı bir açıklama da bulundu.

Boyun fıtığının günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Akyüz neden olarak cep telefonu kullanımına işaret etti. Akyüz şunları söyledi:

“Boyun fıtığı vakalarında yaş ortalaması son dönemlerde oldukça düştü, buna neden olarak ise cep telefonunu daha sık ve uzun süre kullanan gençlerin, boyunlarını öne eğerek kullanımı…”



Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, bel fıtığıyla ilgili bilgiler verdi:

“Bu tedavi nörolojik muayene ile ortaya konmakta. Hastada var olan nörolojik defisitler, bizim hangi tedavi yöntemini seçeceğimiz yönünde belirleyici. Her 10 bel fıtığından biri cerrahiye adaydır. Geri kalan yüzde 90'ı cerrahi dışı tedavi yöntemleriyle tedavi edilmekte” diye konuştu.

“EN BÜYÜK TEHLİKE TEDAVİ EDİLMEMESİ



Bel fıtığına neden olarak, omurganın yük altına girmesi, sürekli oturma pozisyonu, uzun süre araç kullanımı sırasında omurganın strese maruz kalması gibi etkenleri sayan, Akyüz, ağır yük taşıyan kişilerin de bu riski taşıdığına dikkat çekti. Akyüz şunları söyledi:



“Fizik tedavi, diğer tedavi yöntemleri veya cerrahi tedavi yapılsa bile geri dönmeyebilir. En büyük tehlike budur”

Akyüz bel fıtığı rahatsızlığı geçirenleri ayrıca alternatif tedavier konusunda uyardı, “Çoğu usta çırak ilişkisiyle öğrendikleri yanlış metodlarla halkı ciddi nörolojik sıkıntılara maruz bırakıyor. Hastaların bel fıtıklarını düzelttiklerini söylüyorlar, ancak nörolojik yaralanma riskleri çok daha fazla oluyor. Mümkün olduğu kadar halkımıza bilimsel gerçeklerden uzaklaşmamasını, bu işle ilgili doktor arkadaşlar tarafından tetkik ve tedavisini yaptırmasını öneriyoruz. O bölgedeki egzersizler, ısıtmalar ve manevralarla bel ağrısının geçtiğini söyleyebiliyorlar. Ancak bunun hiçbir bilimsel kanıtlanmış yanı yok. Hastaların bir bölümünde ortaya çıkan cerrahilerden sonra, hastaların olumsuz tedavi durumlarda, birbirlerini aralarındaki iletişim, farklı alanlara kaymalarını sağlayabilir” diye konuştu

“GENÇLERDE ARTMAYA BAŞLADI”

Akyüz, günümüzde boyun fıtığının yaş ortalamasının gençlere kadar düştüğünü belirterek şu blgileri verdi:

“Boyun fıtığında özellikle günümüzde bankacılarda, devamlı olarak bilgisayar kullananlarda ve çağımızın sıkıntısı cep telefonu kullanımlarında, boynun öne doğru yanlış pozisyonda olması, en önemli etkendir. Özellikle gençlerde son derece artmaya başladı. Nedeni, cep telefonu kullanırken yanlış pozisyonda kullanılmasıdır. Başımızın öne doğru eğik pozisyonda kalarak yer çekimine maruz kalması. Gençleri uyarıyoruz, ‘cep telefonu kullanırken başınızı öne doğru eğmeyin, yer çekimine maruz kalmasın' diyoruz. Çünkü başımızın boynumuz üzerindeki ağırlığı 5 kilogramken, öne doğru eğdiğimiz zaman yaklaşık 20-25 kilograma kadar ağırlık yapıyor, o pozisyon ciddi travmalara yol açıyor…”.