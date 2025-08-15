Başiskele çocuk sesleriyle şenleniyor!

Başiskele'de kültür ve sanat etkinlikleri ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Yaz boyunca 7'den 77'ye kent sakinlerine eğlenceli ve keyifli yaz akşamları yaşatmayı sürdüren Başiskele Belediyesi, "Yaz Çocuklarımızla Güzel" etkinlikleriyle de ilçedeki çocukların ayağına eğlenceyi götürüyor.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİTLER GEÇİRDİ

Geçen haftalarda Barbaros Mahallesi, Yeniköy Merkez Mahallesi ve Yuvacık Fatih Mahallesi'nde ayrı ayrı gerçekleştirilen etkinliklerde bölge sakini çocuklar eğlenceli vakitler geçirirdi. Son olarak Kullar Merkez Mahallesi ve Bahçecik Şehitekrem Mahallesi'nde etkinlik gerçekleşti.

PAMUK ŞEKER VE PATLAMIŞ MISIR İKRAMI YAPILDI

Etkinlik alanına kurulan 2 ayrı devasa şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlenen çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ebeveynleriyle birlikte alanı dolduran çocuklar, gezici sahnede gerçekleştirilen sahne gösterilerini de heyecanla izledi. Çocuk şarkılarıyla dans ederek eğlenen minikler, illüzyon gösterilerini pür dikkat izledi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramları da yapıldı.