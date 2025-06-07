Başiskele, geleneksel kent bayramlaşmasında buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başiskele, geleneksel kent bayramlaşmasında buluştu

Başiskele 31. Geleneksel Kent Bayramlaşmasında Kurban Bayramı'nın sevinci ve mutluluğu hep birlikte paylaşıldı.

Başiskele Belediyesi koordinesinde Barbaros Semt Meydanı'nda başlayan programa Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Garnizon Komutanı Deniz Albay Haluk Orhon, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı ve Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ahmet Zihni Manap, Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set, Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin, ilçe birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu, küçüklere bayram harçlıkları dağıtıldı ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başiskele, geleneksel kent bayramlaşmasında buluştu

Başiskele, geleneksel kent bayramlaşmasında buluştu

Başiskele, geleneksel kent bayramlaşmasında buluştu

Başiskele, geleneksel kent bayramlaşmasında buluştu

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