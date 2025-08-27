Başiskele’de çocuk ve gençlik şenliği

Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki etkinlik alanında 30 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek program, saat 18.00'de çocuklar için kurulacak şişme oyun grupları, yarışmalar, çeşitli etkinlikler ve ikramlarla başlayacak.

MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Saat 19.00'da yapılacak bando korteji ise, vatandaşlara Zafer Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşatacak. Günün ilerleyen saatlerinde de müzik şöleni yaşanacak. Saat 20.00'de Burak Onurlu'nun çocuk şarkıları konseri, saat 21.00'de ise Kahramanlık Türküleri Konseri katılımcılarla buluşacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, tüm hemşehrilerini bu anlamlı günde zafer bayramı coşkusunu paylaşmak üzere şenliğe davet etti.