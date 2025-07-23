Başiskele’de festival coşkusu başlıyor! Anadolu’dan Karadeniz’e yöresel lezzetler ve türküler

Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki alana paydaş hemşehri dernekleri stantlar açarak, yöresel lezzetlerden kıyafetlere kadar birçok kültürel zenginliklerini tanıtma imkanı bulacak.

Festivalde; Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Gümüşhane Pirahmet Köyü Derneği, Kocaeli Gümüşhane Kabaköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Başiskele Vanlılar Derneği, Başiskele Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği stant açacak.

Festival boyunca çeşitli sahne gösterileri de ziyaretçileri bekliyor olacak. Etkinliğin ilk günü Mustafa İşitmezoğlu Anadolu Türküleri ile sahne alacak. Festivalin 2. günü Kenan Serhat İnce, Balkan Türküleri ile katılımcıların karşısına çıkacak. Festivalin kapanışı ise Karadeniz Türküleri olacak. Mesut Çakır ve Şenol Küçük, festivalin finalinde sahne alarak Başiskele Sahili'nde Karadeniz esintisi yaşatacak.