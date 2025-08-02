Başiskele’de yöresel kültürler festivalde buluştu

Belediyenin koordinasyonunda ve kentteki hem şehri derneklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Dün akşam stantların açılmasıyla başlayan etkinliğe vatandaşlardan büyük ilgi geldi.

Festivale; Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Gümüşhane Pirahmet Köyü Derneği, Kocaeli Gümüşhane Kabaköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Başiskele Vanlılar Derneği, Başiskele Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği katılıyor.