Başiskele’de yöresel kültürler festivalde buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başiskele’de yöresel kültürler festivalde buluştu

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yöresel Kültür Festivali, farklı bölgelerin kültürel zenginliklerini Başiskele Sahili'nde bir araya getirdi.

Belediyenin koordinasyonunda ve kentteki hem şehri derneklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Dün akşam stantların açılmasıyla başlayan etkinliğe vatandaşlardan büyük ilgi geldi.

Festivale; Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Gümüşhane Pirahmet Köyü Derneği, Kocaeli Gümüşhane Kabaköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Başiskele Vanlılar Derneği, Başiskele Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği katılıyor.

Başiskele’de yöresel kültürler festivalde buluştu

Başiskele’de yöresel kültürler festivalde buluştu

Başiskele’de yöresel kültürler festivalde buluştu

Başiskele’de yöresel kültürler festivalde buluştu

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