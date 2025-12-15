Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan ve yorgunluğa bağlanan nefes darlığı (dispne) şikayetlerinin, uzmanlar tarafından göz ardı edilmemesi gereken kritik bir sağlık sinyali olarak değerlendirildiği bildirildi.

Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji alanındaki küresel otoriteler, bu semptomun basit bir rahatsızlık olmanın ötesinde, potansiyel olarak hayatı tehdit eden sistemik hastalıkların ilk belirtisi olabileceğini vurguladı.

Önemsenmeyen bu semptomun yaşam kalitesini düşürmenin ötesinde, tanı konulmamış ciddi sistemik hastalıklara yol açabileceği ifade edildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ

Saygın tıp dergisi The Lancet Respiratory Medicine'da yayımlanan kapsamlı bir meta-analize göre, kronik dispne şikayetiyle başvuran hastaların yaklaşık %40'ında altta yatan majör bir kardiyopulmoner patoloji tespit edildi. Bu bulgular, nefes darlığının sadece bir konfor sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir teşhis arayışının başlangıcı olması gerektiğini ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ünlü Kardiyolog Dr. Eleanor Vance, nefes darlığının çoğunlukla akciğer kapasitesi ile ilişkilendirilmesine rağmen, kalp yetmezliğinin en yaygın ve sinsi belirtilerinden biri olduğunu ifade etti.

Dr. Vance, "Özellikle geceleri uykudan uyandıran veya dinlenme halinde bile ortaya çıkan nefes darlığı, kalbin pompalama işlevindeki bir aksaklığa işaret edebilir. Hastalar genellikle bunu yaşlanmaya veya kondisyonsuzluğa bağlayarak kritik bir tanı penceresini kaçırmaktadır" şeklinde konuştu.

Avrupa Solunum Derneği (ERS) eski Başkanı ve Londra King's College Hastanesi’nden Pulmonolog Prof. Dr. Julian Davies, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İAH) gibi ilerleyici rahatsızlıkların başlangıç aşamasında dispnenin tek belirti olabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Davies, "Önemsenmeyen nefes darlığının ilerleyen süreçte akut solunum yetmezliğine zemin hazırlayarak hastanede yatış ve hatta yoğun bakım ihtiyacını artırdığını klinik çalışmalarımızla kanıtladık" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, nefes darlığı şikayeti olan kişilerin, özellikle bu semptom hızla kötüleşiyorsa veya göğüs ağrısı, çarpıntı gibi eşlik eden diğer belirtiler varsa, derhal bir uzmana başvurması gerektiğini kesin bir dille önerdi.