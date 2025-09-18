Başka araca çarpmamak için kaza yaptı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücü şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Murat Y. (45) idaresindeki 19 AS 955 plakalı seat marka otomobil, petrol istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola çıktı. U dönüşü yapmak isteyen sürücü, başka bir araca çarpmamak için direksiyonu aniden kırınca kaldırıma çıkarak bahçe çitlerine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ciddi yaralanan olmazken, otomobil hava yastıkları sürücüye adeta sper oldu araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.