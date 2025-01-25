‘Başka Bir Gün’ sürpriz yapar mı?

atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün yayın tarihi açıklandı. İlk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken dizi, 30 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi isimler bulunuyor. BBC’nin çok sevilen dizisi ‘Keeping Faith’in uyarlaması olan dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Bakalım, 2 sezondur kitlesi oturmuş, kendi gününde hatırı sayılır reytingler alan ‘İnci Taneleri’ (Kanal D) ve ‘Hudutsuz Sevda’ (NOW TV) ile yıllardır ekrana olan sevilen yarışma programı ‘Survivor’ (TV8) gibi reyting mücadelesi vereceği zorlu rakipleri karşısında nasıl bir reyting alacak?

Bana göre, gün tercihi doğru yapılmış. Şansı olabilir. Farklı bir konu, beğenilen oyuncular bir arada. Haliyle Perşembe’ye de bir alternatif geliyor. Yolu açık olsun.

‘Küheylan’ yeni sezona başlıyor

Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımıyla seyirci karşısına çıkan ‘Küheylan’, 30 Ocak’ta Zorlu PSM’de üçüncü sezonuna başlayacak.

İlk günden bugüne kapalı gişe devam eden oyun, görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikâyesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun kadrosunda Kerem Alışık, Ali Tepe, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan, Gizem Katmer, Tülay Bekar Öztürk, Bertan Dirikolu, Sercan Batık ve Oğuzhan Keskin bulunuyor.

Oyun, tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan dolayı hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın hikâyesini konu alıyor.

Renklerin izinde bir sergi

Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu’nun ‘Mor’ adını taşıyan 10. sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Küratörlüğünü Pınar Ülker’in üstlendiği ‘Mor’ temalı sergi, asaletin ve gücün rengi olarak bilinen moru, topluluğun bugüne kadar oluşturduğu birlik ve beraberliği, birlikte üretme gücünü ve sanatın hayatlarındaki önemini onurlandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. 2019 yılında ilk sergisini açan topluluk, 21 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 60 eserini İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi, 27 Ocak Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.