Başka da bir derdim yok benim!

Siyasiler, iktidara gelmek, ya da iktidarda kalmak için her türlü çabayı hayata geçirmek isteyeceklerdir de millet adına karar veren…

Milletin can ve mal güvenliğini sağlayan…

Fakir fukara; garip gurabanın hakkını korumakla görevli olanlar…

Yani devleti temsil eden, adına memur ya da bürokrat denilenler, siyasilerin yanlışlarına alet olduklarında, vicdani rahatsızlıklarını dindirebilecekler mıdır acaba?

*

Ayrıca yirmi yıldır ülkeyi yöneten iktidar; dinsel öğelerin daha ağırlıkta olduğu bir anlayışa sahipler ve özellikle de ‘Kul hakkı’ konusunda ne kadar hassas olunması gerektiğini benden çok daha iyi biliyorlardır.

Çünkü -inancımıza göre- hesap gününde kimse makamıyla çağırılmayacak.

Burada gösterilen takvamız, orada hassasiyetiyle kurulan terazide, hassas bir şekilde ölçülecek!

Ve üzerinde ‘Kul Hakkı’ olanlar, -kesinlikle hakkını yediklerinden helallik almadıkça- cennete giremeyecekler.

*

Bizi Yaratan öyle diyor.

“Bana kul hakkıyla gelmeyin!” diyor.

Bunun böyle olduğunu da en iyi bugünkü iktidar sahipleri biliyorlar.

Hem “Böyle bir anlayışa sahip iktidarda ‘Hukuksuzluk’ olma ihtimali mümkün değildir.” desem, siz bana inanmaz, hatta bir tarafınızla gülersiniz.

Bugün o noktadayız!

*

Ve var olan bütün bu olumsuzluklar…

Haksızlıklar…

Adaletsizlikler yapılıyorsa eğer, benim aklıma gelen:

“Bunları yapanlar, hazırladıkları cehennemlerinden korkmuyorlar” demektir.

Niye kendilerinin hazırladıkları cehennem oluyor?

Cennetimizi de cehennemimizi de buradan götürüyoruz da ondan.

*

Ha, bir de mademki biz, ‘Mükemmel’ yaratıldık, -ki kendi adıma ben ona inanıyorum- tekmilimiz birden:

“Her durum ve şartta o mükemmel yaradılışın verdiği sorumlulukla, mükemmel eylem ve söylemlerde bulunmak zorundayız.” diyeceğim ya, siz yine de bana:

“Sen neyin derdindesin de bunları yazıyorsun?” diyeceksiniz biliyorum.

“Bu soruyu sormakla da yüzde on yüz bin milyon haklısınız” diyeceğim.

*

Demem o ki:

Edilen yemine sadık kalınmıyorsa…

Verilen sözler yerine getirilmiyorsa…

İlişkiler kör düğüme dönüşmüş; hayaller, hayal olmaktan çıkmışsa…

Yurttaşlar arasında sevgisizlik almış başını gitmişse…

Haram, helalden daha çok sahipleniliyorsa, sahiden de benim içim acıyor biliyor musunuz?

Ben, bunun derdindeyim işte…

Büyüklere inanmanın…

Onlara saygı göstermenin…

Onlarla övünmenin…

Giden güzel insanların arkasından dua okumanın derdindeyim.

Ülkemin kurucusunun kazandıklarının, bugün nasıl heba edildiğinin derdindeyim.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” diyen, O Mübarek insanın derdindeyim…

*

Ben; ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar devletimin okullarında okuduğum…

Devletimin öğretmenlerinden feyz aldığım…

O öğretmenlerimin bana öğrettikleriyle kendimi geliştirdiğim ülkemde, yurdum insanına yapılanların reva görülmesine üzülüyorum da onun için yazıyorum.

*

Hem başka ne derdim olabilir ki?

Baştaki yeminine sadık…

Ortadakiler hakkaniyeti önemsiyor…

En alttakiler de ellerinden geleni yapıyorlarsa, bu millete ne olur ki?

Hiçbir şey olmaz!

Bilinsin istedim…

*

İnancımıza…

Ahlakımıza…

Örf, adet ve geleneklerimize

Dünümüze ve bugünümüze…

Toprağına, bağına, bahçesine…

Bu yurdu bize emanet eden ne varsa onlara sahip çıkılsın istedim.

Kimse kimseye yok yere baskı yapmasın istedim.

Torpil istemedim, makam mevki istemedim.

‘İnsan’ olmak istedim.

Hepsi bu!

*

Başka da bir derdim yok benim!