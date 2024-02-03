Başka şehirden gelip yoğun bakımı bastılar

Kaynak: DHA
Başka şehirden gelip yoğun bakımı bastılar
Mardin’de meslektaşlarıyla tartışan bir hemşire, Batman’dan çağırdığı grup, diğer sağlık çalışanlarını darp etti. Beş sağlık çalışanı şiddete maruz kalırken, olaya ilişkin beş kişi tutuklandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşlarıyla tartışan hemşire T.B.'nin çağırdığı 8 kişi, 5 sağlık çalışanına saldırarak darp etti. Olaya karışan ve gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, T.B. ile 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde bulunan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. isimli kadın ile aynı bölümde çalışan meslektaşları arasında tartışma çıktı.

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BATMAN'DAN GELDİLER

Tartışmadan sonra iddiaya göre T.B., meslektaşlarını tehdit edip, Batman'dan çağırdığı arkadaş grubunu, yangın merdiveni ve şifreli kapılardan kendi giriş kartını okutarak geçirerek, hastaneye soktu. Yoğun bakım servisi önüne gelen 8 şüpheli, T.B.'nin tartıştığı meslektaşlarından S.K., D.Ç., İ.K., A.Ç. ve M.H.K.'yi darp edip yaraladı.

Yaralılardan M.H.K.'nin hastanede tedavisi devam ederken, diğer yaralılar müdahalelerinin ardından darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

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KADIN HEMŞİRE HAKKINDA SORUŞTURMA

Olaya ilişkin, polis ekipleri, hemşire T.B. ile 8 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra mahkemeye gönderilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Hemşire T.B. ile beraber 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastane yönetimi, hemşire T.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

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'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan, hastanede, saldırıya uğrayarak darp edilen sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Saldırıyı kınayan Saruhan şöyle konuştu:

“Yoğun bakım servisini basarak o an hastanedeki hastaların can sağlığını da yok sayan, sağlık personeline ise öldüresiye saldıranları şiddetle kınıyor, bu yaptıklarının cezasız kalmamasını diliyoruz. Gecesini gündüzüne katıp çalışan, hizmet veren fedakar sağlık çalışanları, takdir edilecekleri yerde şiddete maruz kalmaktadır.

Şiddetin önüne geçmek için caydırıcı tedbirlerin alınması şart. Şiddet uygulayanların medya yoluyla teşhir edilmesi, hukuksal cezai işlem yapılması ve bu kişilerin belirli bir süreyle sağlık hizmetlerinden paralı faydalanması gibi önlemler caydırıcı olacaktır. Bu saldırıyı ve bundan önceki bütün saldırıları gerçekleştirenleri kınıyoruz.”

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