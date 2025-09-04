Başkan açıkladı: Maç geliri SMA hastası bebeğe bağışlanacak

12 Bingölspor Başkanı Engin Özturan, Karaköprü Belediyespor ile yapacakları karşılaşmanın gelirini SMA hastası olan 5 aylık Efrayim Gökalp’e bağışlanacağını duyurdu.

12 Bingölspor Başkanı Engin Özturan, pazar günü oynanacak Karaköprü Belediyespor maçının tüm gelirlerinin SMA Tip 1 hastası Efrayim Gökalp’e bağışlanacağını açıkladı.

Başkan Özturan, 7 Eylül Pazar günü saat 15.00’te oynanacak Karaköprü Belediyespor karşılaşmasının önemine dikkat çekerek, "Hem şehrimizin takımına hem de minik Efrayim’in tedavisine katkı için taraftarlarımızı bilet almaya davet ediyoruz" dedi.

12 Bingölspor’un bir üst lige çıkmasından dolayı kulüp masraflarının arttığını ve şu ana kadar yalnızca 130 kombine bilet satışı yapıldığını belirten Özturan, "Hedefimiz şampiyonluk. 3. ligdeki en iyi kadrolardan birini oluşturduğumuza inanıyoruz. Takımımıza inancımız tam ve vatandaşlarımızdan da bu yolda takımımız için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan futbolcuların destek amaçlı kupa maçından elde ettikleri primleri, gönüllü olarak bağışladığı bildirildi.

