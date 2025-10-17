Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

CHP Bilecik İl Kongresi 19 Ekim Pazar günü saat 12:00’de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak. Kongre öncesinde Başkan Adaylarından önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu basın mensupları ile bir araya gelerek merak edilen soruları yanıtladı.

Basın mensuplarının soruları öncesinde kısa bir açıklama yapan Pamukçu şöyle konuştu;

“Her bir adımında emek, vefa, umut ve hayaller barındıran; inandığımız uzun bir yolculuk çıkmış olduğumuz yol, biz büyük bir ailenin üyeleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmak başlı başına onurlu bir toplum hizmetidir. Parti içerisinde demokratik mücadeleler her zaman olur ve olmalıdır.

Ancak bu mücadelede gayemiz kişisel hedeflerimiz ve kişisel hırslarımız ile birbirimizle ayrışmalar yaşamak yerine, Türkiye’nin birinci partisi olarak Cumhuriyet Halk Partimizin yükselen ivmesinde birleşerek, bütünleşerek, omuz omuza, kol kola rejimi değiştiren, otoriter keyfi tek adam düzenine karşı ses yükseltmek için mücadele etmemiz çok daha önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şahıs devletine dönüştürülmek isteniyor. Bizim yeni bir milli mücadeleyi bir bütün olarak başlatmamız gerekiyor. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesi, bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet mücadelesi. Bu mücadeleyi de, bu demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürecek en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi ve onun üyeleri, örgütleridir.

Türkiye’nin Birinci Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik örgütünü; 19 Ekim Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongremizde MAVİ LİSTE ile “Birleşerek Büyümeye” davet ediyorum.

Hedefimiz Bilecik’ten ses yükselterek, Türkiye’de ses getirecek birlik ve beraberliğimizle İktidar yoludur. Kazanan halk olacak, kazanan halkın partisi olacak”

Berna Pamukçu yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haber sitemizin köşe yazarlarından Cem Çevik’in, “Seçildiğiniz takdirde, Milletvekiliniz var, Belediye Başkanınız var ve şu anda sizin adınıza çalışmayan bir Merkez İlçe Başkanınız var. Bunlarla çalışma uyumunuz nasıl olacak?” sorusunu şöyle cevap verdi;

“Bunu örgüt ziyaretlerimde de alıyorum soru olarak. İlimizin seçilmiş Milletvekili, Bilecik Merkezde İl Belediye Başkanımız, Bozüyük Belediye Başkanımız ve Bayırköy Belediye Başkanımız ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ile hiçbir şahsi problemim yok. Az öncede söylediğim gibi herkese aynı uzaklıkta ve aynı yakınlıktayım. Ama şunu görüyorum ve biliyorum ve şunu savunuyorum, her dönemde savundum, bundan sonrada buna göre hareket edeceğim. Hiç kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Herkes yürüdüğü bu yolda bazen farklı yol ayrımlarına girmiş olabilir. Kimse kimseyi sevmek zorunda olmasa da herkes bir birine saygı duymak zorunda. Ancak bu saygıda tabi ki karşılıklı olmak durumunda. Ben saygı duyarım ama tabi ki bunu da karşıdan beklerim. Ancak benim şu anda Cumhuriyet Halk Partisinde seçilmiş hiç kimse ile şahsi bir problemim bulunmamakta, bulunamaz da zaten. Çünkü siyasetten öte bir ilişkim yok benim kimse ile”