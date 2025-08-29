Başkan Akan'dan basın açıklaması: Günahtır, yazıktır, ayıptır!

Fuat KIZMAZ / YENİÇAĞ

Akan yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Ey Nusaybin halkı, size sesleniyorum. Elektrik kurumu özellikle 2022 yılından sonra Nusaybin halkına vefasızca faturalar yazmıştır. Bu zalim faturalar halkın cebine göz dikmiş, suçüstü yakalanmıştır. Elektrik kurumu küstahça faturalar üzerinden halka zulüm etmiştir. Dijital kanallarla keyfi muamele haline gelen bu uygulamalar halkımıza zarar vermektedir.

Bu kurum, para babalarına yardım eden ve özel sektör üzerinden halkın hakkını çalan bir yapı haline gelmiştir. 2022 yılında olduğu gibi bugün, 28 Ağustos 2025’te yine buradayım. 120 bin nüfuslu Nusaybin halkının hakkını savunmak için buradayım. Halkımız fakirdir, suçsuzdur ama enerji baronlarıyla, enerji hırsızlarıyla baş başa bırakılmıştır.

Kendi fabrikalarına hızlı sayaçlar takanlar, Nusaybin halkına 15 metre yükseklikte direklere ya da yer altına sayaç montajı yaparak mağduriyet yaşatmıştır. Bu durumu mülki amirlere, valilere, hakim ve savcılara, özellikle de Cumhurbaşkanımıza ve Enerji Bakanına iletiyorum. Bu haksız faturaları yazan ve gönderen bu kişiler için artık dur denmesini bekliyoruz.

Bu halkın faturalarının fazla gelmesi zulümdür. Ticaretin daniskasıdır. Halkımızı ironi süzgecinden geçirip acımasızca ezen bu anlayışa artık son verilmelidir.

Benim amacım provokatörlük değil, siyaset değil. Kahpe feleğe karşı dik durmaktır. Bu kahpe felek, faturalarıyla halkımızı yardıma muhtaç hale getirmiştir.

Ey Nusaybin halkı, bugün burada oluşum vicdani bir hareket metodudur. İnsanlık için, kardeşlik için, barış ve demokrasi için, sağlık ve adalet için buradayım. Türkiye’nin refahı, hak, hukuk, dürüstlük ve fikir özgürlüğü için buradayım.

Enerji çalma ahlaksızlığı en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Faturalarda KDV tüketim bedeli, TRT payı, açma kapama bedeli, sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli, belediye tüketim vergisi, kayıp-kaçak bedeli, deprem bedeli, aktif enerji bedeli gibi onlarca kalem adı altında haksızlık yapılmaktadır. Neredeyse bir A4 kâğıdı bile faturalarla doldurulacak hale gelmiştir.

Değerli Nusaybin halkı, elektrik kurumu ticari bir mal haline gelmiş, kamusal alandan çıkıp halkı faturalarla terbiye etme yoluna gitmiştir. Bu ahlaksızlığa artık dur demeliyiz. Halkımıza bunu yapmayın, etmeyin, günahtır, yazıktır, ayıptır.”

Yapılan basın açıklaması olaysız bir şekilde sona erdi.