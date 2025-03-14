Başkan Arıkan, doktorları ziyaret etti

Başkan Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi İşyeri Hekimi Zafer Şentürk ve Hemşire Sevim Hoşkür Avcı, Söke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dincel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Zafer Zinnur Derin ve Söke Egemed Hastanesi Genel Müdürü Çiğdem İmre Gül’ü ziyaret etti, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

"GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sağlık çalışanlarının fedakârlıkla ve özveriyle toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Başkan Arıkan, "Büyük bir gayret içinde, insan hayatı için mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Arıkan, sağlık kurumlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirterek, onların emek ve çabalarının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.