Başkan Bakkalcıoğlu Kadın Voleybol Takımı ile ilgili konuştu

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımının iddia edildiği gibi kapatılmadığını, liglere 1 sezon ara verdiklerini söyledi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı geçtiğimiz sezon 1. Lig play-offlarına kadar yükselmiş ve 1. Ligin kapısından dönmüştü. Yeni sezon öncesi takımdaki oyuncular ve teknik kadro ile yolların ayrılması, voleybol şubesinin kapandığı şeklinde yorumlanmış ve yerel basında da bu yönde haberler yer almıştı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yayınladığı video mesaj ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor kulübü ve kadın voleybol şubesi ile ilgili bilgiler paylaştı. Bakkalcıoğlu eğitim ve spor kulübünü 2019 yılında göreve gelir gelmez kurduklarını ve bugüne kadar binlerce Bozüyüklünün kulüp imkanlarından yararlandığını söyledi. Bakkalcıoğlu, kadın voleybol şubesinin ise söylenenin aksine kapanmadığını 1 sezon liglere ara verdiğini anlatarak, bunun sebebinin ise Bozüyüklü gençlerin eğitim ve spor kulübünün imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi olduğunu ifade etti.

Bakkalcıoğlu yaptığı açıklamada, “2019 yılında göreve gelir gelmez kurduğumuz eğitim ve spor kulübümüzden bugüne kadar binlerce Bozüyük’ün evladı kulüp imkanlarından yararlanmıştır. Bu yıl itibariyle voleybol, güreş, boks ve cimnastik branşlarında 259 lisanslı ve lisanssız sporcumuz bulunmaktadır. Ayrıca spor okullarımızda bu yıl 996 evladımız imkanlardan yararlanmaktadır. Toplam 1255 Bozüyük evladına spor kulübümüz hizmet vermektedir. Bildiğiniz gibi kurulduktan sonra kadın voleybol liglerinde de takımlar oluşturduk. 2. Ligde başarıyla şampiyon olan kadın voleybolcularımız 1. Ligde de play-offa kalacak kadar büyük başarılar elde etti. Bu yıl biraz önce bahsettiğim 1255 evladımızın Belediye imkanlarından daha çok yararlanabilmesi için kadın voleybol liglerine 1 sezon ara verme kararı aldık. Ama bu önümüzdeki diğer dönemlerde kadın voleybol takımımızın tekrar yer alacağını sizlerle de paylaşmak isterim.” İfadelerine yer verdi.