Başkan Böcek 64 gün yoğun bakımda kalmıştı. Ciddi sağlık sorunları yaşadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Böcek'in tutuklanmasına Antalyalılardan, CHP'den büyük tepki veriliyor. Böcek'in geçtiğimiz yıllarda yaşadığı ciddi sağlık sorunları yeniden gündeme geldi.

Böcek'in avukatları sağlık sorunları nedeniyle kendisine 'ev hapsi' verilmesini de talep etti.

Antalya’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adliyeye sevk edildi. Böcek'in gözaltına alınan eski gelini yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken hakkında yakalama kararı çıkarılan oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yurtdışında olduğu öğrenildi. Böcek, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik ifadesi alınan Böcek tutuklanmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de, yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Böcek 64 gün yoğun bakımda kalmıştı.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.