Başkan Böcek, CHP’li Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılım sağladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda belediyenin çalışmalarını anlatan Başkan Böcek, "Tüm baskılara rağmen bahaneye sığınmadan halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri sunuyoruz" dedi.

CHP'li 414 belediye başkanı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda belediye başkanları görüşlerini dile getirirken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çalışmalarını anlattı. Halka dönük insan odaklı çalışmalarla fark oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Halk Ekmek, Halk Süt, Halk Et, Antsu, Halk Mama, kreşler, öğrenci yurtları, spor kompleksleri, gençlik merkezleri, emekli kahveleri, ücretsiz ağız diş sağlığı merkezi, evsizler için bimekan, burs ve sosyal yardım destekleriyle milletin parasını milletimize harcıyoruz. Bugünlerde gündemde olan kreşler konusunda da elimizden geleni yapıyoruz. Kreş sayımız 1 iken, 19'a çıkardık" dedi.

"SGK VE VERGİ BORCUMUZ YOK"

Alt yapı çalışmaları, yerelden kalkınma hamlesi kapsamında yapılan tarımsal desteklemeler hakkında da bilgi veren Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 8 belediye şirketinin iştirakleri de dahil olmak üzere bugün itibarıyla hiçbir kurum ve kuruluşa günü geçmiş SGK ve vergi borcu olmadığının altını çizdi. Başkan Muhittin Böcek, "Projelerimize ilgili bakanlıklar tarafından onay verilme süreçlerinde yaşanan gecikmeler, yurtiçi kredi ve finans desteklerinin yetersizliği, kamu kurumlarından talep ettiğimiz tahsislerde yaşadığımız zorluklar, engellemeler hizmetlerimizi asla durduramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dönemde belediyelerin gelirlerini azaltma konusunda Ali Cengiz oyunu yapıldığını belirten Başkan Böcek şunları söyledi:

"4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkında kanunda bahsi geçen hazine taşınmazlarının satışından elde edilen gelirin yüzde 40'ı büyükşehir ve ilçe belediyemize verilmesi gerekirken, bu taşınmazlar TOKİ'ye devredilerek TOKİ marifetiyle satışları yapılmaktadır. Örneğin Antalya Finike ilçemizde 3 Ekim'de 124 milyon muhammen bedelle satışa çıkan arsalar 250 milyon liraya satılmıştır. Bunun 100 milyonu Finike Belediyemizin ve Antalya Büyükşehir Belediyemizin hakkıdır. Antalyamızda 2019'dan bugüne bin 177 arsa satışından muammen bedel üzerinden en az 10 milyar TL gelir sağlanmıştır. Belediyelerimizin alması gereken 4 milyar gelirimiz gasbedilmiştir."

"GİDERLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Su ve elektrikteki KDV oranlarının da belediyeleri zorladığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "2022 tarihinde yapılan düzenleme ile içme suyunda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştür. Yüzde 800'leri bulan elektrik artışı karşısında giderlerimiz her geçen gün artmaktadır. Biz de elektrik KDV oranlarının düşürülmesini talep ettik. Bırakın indirimi, 10 Temmuz 2023 tarihinde yapılan düzenleme ile KDV yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır" diyen Başkan Böcek, içme suyunda olduğu gibi belediyelerde elektrik KDV oranının düşürülmesini talep etti.

Belediye başkanlarının konuşma ve sunumlarının ardından CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç beyannamesi açıklandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in okuduğu beyannamede "halkın iradesi" vurgusu öne çıkarken, "Cesaret ve dürüstlükle, sabır ve kararlılıkla, özgüven ve güler yüzle halkın haklarını koruyacağız. Halka eziyet edenler yenilecek, halka hizmet edenler kazanacak. Halkın belediyeleri halkın kalacak" ifadeleri kullanıldı.