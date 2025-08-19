Başkan Büyükkılıç müjdeyi verdi: Destek devam edecek!

Kaynak: İHA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yeni eğitim dönemi için ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini sürdürecek. Başkan Büyükkılıç, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 150 binişlik ulaşım kartı ile öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmaya devam edecek. Başvurular, 1 Eylül'de başlayacak.

2-014.jpg

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışıyla, Kayseri'deki her öğrencinin eğitimine katkı sunmak için bir kez daha harekete geçiyor. Gönüllere dokunan projeleri bir bir hayata geçiren ve büyükşehir belediyesi olarak geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde 4 milyon TL tutarında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 2 bin öğrenciye ulaşım kartı yardımı yapan Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde de öğrencilere bu desteği sürdürecek.

3-009.jpg

Başkan Büyükkılıç; 2025-2026 yılı için de ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni bir müjde verdi. Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç; eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, proje ile ilgili, geçtiğimiz yıl 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sunduklarını belirtirken, projenin maliyetinin sadece geçtiğimiz yıl 4 milyon TL'yi bulduğunu ifade etti. Bu projeyle, öğrencilerin eğitimlerine rahatça ulaşmalarının yanı sıra sosyal hayata katılımlarının da artması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıllarda büyük takdir toplayan bu projenin, 2025-2026 yılında da devam edeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak başvuru sürecinin ardından ailelerin başvurularını online olarak yapabileceklerini duyurdu.

4-005.jpg

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sağlanan ulaşım kartlarıyla, öğrencilerin sadece okula değil, yaşamın her alanına daha kolay ulaşmalarını sağlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden (www.kayseri.bel.tr) yapılacak başvurularla öğrenciler bu destekten faydalanmaya başlayabilecek. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceği olan gençlere her zaman destek olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

