Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, Karesi’nin olası bir depreme tam anlamıyla hazır olmadığını söyledi. Tekin, Balıkesir’in kırmızı fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Deprem ülkesiyiz; hazırlıklarımızı tamamlamak zorundayız” dedi.

“KARESİ’DE TAM HAZIRLIK YOK”

Cahit Can Tekin, ilçedeki mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

“Karesi’nin bazı mahalleleri kayalık zeminde yer aldığı için görece daha güvenli, ancak genel olarak tam hazır değiliz. Olası bir depreme karşı yapı stoğunun, imar planlarının ve zemin etütlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda hem yerel yönetimlere hem de vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor.”

“BALIKESİR, KIRMIZI FAY HATTI ÜZERİNDE”

Tekin, Balıkesir genelinde ciddi riskler bulunduğunu vurguladı:

“Balıkesir deprem haritasında kırmızı bölgede yer alıyor. Bu, riskin yüksek olduğu anlamına geliyor. Sadece Karesi değil, tüm şehir olarak afet bilincimizi geliştirmemiz, dayanıklı şehir planlamasına öncelik vermemiz şart.”

“GEÇİCİ ÇÖZÜMLER DEĞİL, KALICI TEDBİRLER”

İYİ Parti İlçe Başkanı, devletin ve yerel yönetimlerin deprem hazırlıklarını sadece kriz anında değil, her an güncel tutması gerektiğini belirtti:

“Her deprem sonrası aynı cümleleri kuruyoruz ama kalıcı adımlar atılmıyor. Artık geçici çözümler değil, kalıcı tedbirler zamanı. İnsanlarımızın güvenli konutlarda yaşaması bir lüks değil, en temel haktır.”

“KARESİ’Yİ DEPREME HAZIR HALE GETİRMELİYİZ”

Tekin açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Karesi olarak bu süreçte öncülük etmek istiyoruz. Yerel yönetimlerle, mühendis odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekçi bir deprem hazırlık planı oluşturulmalı. Deprem kader değil, ihmalin sonucudur.”