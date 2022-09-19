﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı

Beşiktaş'ta durumu tartışma konusu olan teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlı takımın Başakşehir yenilgisi, ardından da İstanbulspor beraberliğinin ardından teknik direktör Valerien Ismael'in durumu tartışmaya açılmıştı.

Valerien Ismael'in görevine son verilmesi, yerine de takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesi gündeme gelmişti.

Edinilen son bilgilere göre başkan Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili flaş bir karar aldı.

Çebi'nin yönetimden aldığı onayla önce Valerien Ismael'le bir görüşme yapacağı, ardından da takım kaptanlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

Beşiktaş Başkanı'nın bu görüşmelerde takımdaki sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağı, takım kaptanlarından da Valerien Ismael'i görüşeceği belirtildi.

Siyah beyazlı takımda geçen sezon Valerien Ismael'in göreve getirilmesinden önce de teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in dönmesi gündemdeydi.

Çebi'nin yakın dostu olan Güneş'i istediği ileri sürülüyordu. Ancak son anda Valerien Ismael'de karar kılınmıştı.

Şimdi ise tekrar Şenol Güneş ismi gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Taraftarlar da sosyal medyadan Güneş'i istediklerini binlerce mesaj yağdırarak belirttiler.

Beşiktaş'ta bu değişikliğin her an gerçekleştirilebileceği iddia ediliyor.