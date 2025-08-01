Başkan Cengiz'den yemek yardımı açıklaması: Sadece simit ve ayran alınabiliyor

Kaynak: ANKA

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, “Devletimizin memurlara vermiş olduğu yemek yardımı maalesef bugünlerde sadece bir simit ve bir ayran alabilecek durumda” dedi.

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Cengiz, elinde simit ve ayran tutarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Devletimizin memurlara vermiş olduğu yemek yardımı maalesef bugünlerde sadece bir simit ve bir ayran alabilecek durumda. Bu anlamda bizler de basın açıklamamıza katılan kamu çalışanlarımıza öğle yemeği olarak bir simit ve bir ayran ikram ediyoruz. İçinde bulunduğumuz durum bu. Yemek yardımımızın karşılığı bu. Giyecek yardım olarak verilen 90 lira. 90 lira parayla sizler bir iç giyim malzemesi dahi, çorap dahi alabilme imkânına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bizler hem güncel yiyecek yardımı hem de güncel bir giyim yardımının memurlara verilmesini istiyoruz.”

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