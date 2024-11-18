Başkan Çerçioğlu, Germencik'te Aşure Hayrında Buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başkan Çerçioğlu, Germencik'te Aşure Hayrında Buluştu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Başkan Çerçioğlu, aşure hayrında vatandaşlarla bir araya geldi, yerel ürünler mağazasını ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz hafta sonu Germencik ilçesinde düzenlenen aşure hayrında vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve CHP Parti Örgütü üyeleriyle birlikte yer alan Çerçioğlu, dernek tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılarla sohbet ederek sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

Aşure hayrının ardından Germencik Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nı ziyaret eden Çerçioğlu, burada yapılan çalışmalar ve ürünler hakkında Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'den detaylı bilgi aldı. Başkan Çerçioğlu, yerel üreticilerin desteklenmesi adına yürütülen projelerin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını ifade etti.

Germencik'teki etkinlik, yerel halkın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Başkan Çerçioğlu, karşılaştığı vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederken, yerel ekonominin canlanması adına yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bu buluşma, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışının bir yansıması olarak kaydedildi.

202753-2.jpg

Son Haberler
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Karadeniz'i diken üstünde tutacak deprem riski açıklaması: Tehlike bilinenden daha yüksek!
Karadeniz'i diken üstünde tutacak deprem riski açıklaması: Tehlike bilinenden daha yüksek!
Tipi ulaşımı vurdu
Tipi ulaşımı vurdu