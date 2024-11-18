Başkan Çerçioğlu, Germencik'te Aşure Hayrında Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz hafta sonu Germencik ilçesinde düzenlenen aşure hayrında vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve CHP Parti Örgütü üyeleriyle birlikte yer alan Çerçioğlu, dernek tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılarla sohbet ederek sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

Aşure hayrının ardından Germencik Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nı ziyaret eden Çerçioğlu, burada yapılan çalışmalar ve ürünler hakkında Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'den detaylı bilgi aldı. Başkan Çerçioğlu, yerel üreticilerin desteklenmesi adına yürütülen projelerin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını ifade etti.

Germencik'teki etkinlik, yerel halkın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Başkan Çerçioğlu, karşılaştığı vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederken, yerel ekonominin canlanması adına yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bu buluşma, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışının bir yansıması olarak kaydedildi.