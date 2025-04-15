Başkan Çerçioğlu tüm çocukları uçurtma şenliğine davet etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başkan Çerçioğlu tüm çocukları uçurtma şenliğine davet etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Aydınlı çocukları Uçurtma Şenliği ile buluşturacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği, 20 Nisan Pazar günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Aydın-Muğla karayolu 3'üncü kilometrede bulunan arazide düzenlenecek.

Şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenecek, rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsleyecek. Şenlik için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uçurtmalar da çocuklara dağıtılacak, velilere ikramlarda bulunulacak.

Tüm çocukları ve velileri Uçurtma Şenliği'ne katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımız için etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Tüm velilerimizi ve çocuklarımızı Uçurtma Şenliği'ne katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu tüm çocukları uçurtma şenliğine davet etti

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