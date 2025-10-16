Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik’in Yeniköy’ünde çiftçilerle buluşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ağustos’ta dağıtılan marul, brokoli, lahana ve karnabahar fidelerinin hasadını kadın çiftçilerle gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcıları Sabri Çobanoğlu, Güven Sönmez ve birim müdürleriyle köye giden Subaşı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı, tarlada çalışıp sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

“Kadın çiftçilerimizin emeği, üretimin belkemiğidir” diyen Subaşı, belediyenin tarıma destek projelerinin süreceğini vurguladı. Yeniköy Muhtarı Abdullah Keskin ve çiftçiler, ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederek, Subaşı’ya teşekkür etti. Kadın çiftçiler, fide desteklerinin devamını talep etti.

Bilecik Belediyesi’nin 2025’te 10 bin fide dağıtımıyla tarımsal üretimi artırdığı belirtilirken, Subaşı’nın köy ziyaretleri çiftçilere moral oldu. Hasat, Yeniköy’ün bereketini gözler önüne serdi.