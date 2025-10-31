Safi Arpaguş'ın yeni başkan olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, “Ailede Huzurun Kaynağı: Sohbet ve Muhabbet” başlığıyla 31 Ekim tarihli Cuma hutbesinde dijital içerikleri topa tuttu.

Bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programlarının aileyi yıkıcı etkilere maruz bıraktığı öne sürüldü.

"SAPKIN AKIMLAR, BATIL İDEOLOJİLER..."

Hutbede, "aile" kavramının tehdit altında olduğunu iddia eden Diyanet "Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir" ifadeleriyle dijital içerik, sinema, dizi, reklam ve televizyon programlarına sert yüklendi.

Hutbenin dikkat çeken ilgili kısmı şöyle

"Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur’an-ı Kerim’in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır."

Diyanet 1 Ağustos tarihli hutbesinde kadınların kılık-kıyafetine karışmış ve hutbeyi dinleyenlere de karışmalarını telkin etmişti.

15 Ağustos tarihli hutbede yine kadınlar hedef alınmış, “kız çocuklarının mirasta Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması" telkinin de bulunulmuştu.

6 Eylül tarihli hutbede öğrencilerin, okullarda zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin önemsemesi gerektiğini ifade edilmişti.