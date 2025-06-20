Başkan Dilsiz öğrencilerle buluştu

Kaynak: İHA
Başkan Dilsiz öğrencilerle buluştu

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, eğitim öğretim yılının son gününde ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala okulları ziyaret eden Başkan Dilsiz, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Dilsiz, yaz tatiline girecek olan çocukların mutluluğunu paylaştı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dilsiz, "2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününde kıymetli öğretmenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi okullarında ziyaret ettik. Sevgi seliyle karşılaştığımız çocuklarımızın, yorucu bir eğitim yılını daha geride bırakmanın sevincini yüzlerinde gördük. Çocuklarımıza yaz tatillerinde iyi eğlenceler dilerken, kıymetli öğretmenlerimize de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Dilsiz'in ziyaretinden memnuniyet duyan okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencilerle yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

Başkan Dilsiz öğrencilerle buluştu

Başkan Dilsiz öğrencilerle buluştu

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