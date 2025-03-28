Başkan Dursun Özbek'ten Galatasaraylı futbolculara cömert teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başkan Dursun Özbek'ten Galatasaraylı futbolculara cömert teklif

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Beşiktaş maçı öncesinde futbolcularıyla bir araya geldi.

Galatasaray zirve yarışında oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanırken Başkan Dursun Özbek, takıma yaptığı kısa konuşmada oyuncularını motive etti.

"DERBİYİ KAZANIN, BENDEN NE İSTİYORSANIZ İSTEYİN"

Dursun "Şu iki derbiyi kazanın, benden ne istiyorsanız isteyin. Derbi primlerini galibiyetlerden sonra birlikte belirleyelim. Zaten bu iki maçı kazanırsak iki kupayı da ben şimdiden müzemize gelmiş sayarım. Sizden tek istediğim şey tamamen sahaya odaklanmanız. Galatasaray inşallah bu sezonu çifte kupayla kapatacak. 25. şampiyonluğuna imza atıp armasına 5. yıldızı ekleyecek. Size güveniyor ve inanıyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk da Başkan Dursun Özbek’e zafer sözü verdi.

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