Başkan duyurdu: Markus Gisdol, Süper Lig'e döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Başkan duyurdu: Markus Gisdol, Süper Lig'e döndü

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Markus Gisdol ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdıKayserispor, Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdı

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